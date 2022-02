Sur le déclin, Tumblr lance une offre payante

Oui, la plateforme de micro blogging existe toujours. Aujourd’hui détenu par Automattic (les développeurs de WordPress), après avoir fait un tour chez Yahoo et Verizon, Tumblr n’est certes plus aussi populaire qu’avant. Mais continue de recevoir des mises à jour.

L’équipe annonce en effet une offre payante, qui permet de supprimer les publicités. Ce nouvel abonnement en deux versions : une mensuelle à 4,99 dollars par mois, et une à l’année, pour 39,99 dollars. Les publicités disparaîtront du site, ainsi que de l’application.

Ce n’est pas la première fois que Tumblr annonce des fonctionnalités liées à l’argent. Le service proposait déjà des pourboires, permettant de payer volontairement des créateurs. Une autre option, baptisée Post+ permettait également de placer certains contenus derrière un paywall.

Tumblr précise que l’offre sans publicité est optionnelle et ne sera donc pas imposée à l’ensemble des utilisateurs. Rappelons que David Karp, le créateur de Tumblr, s’était toujours opposé à la présence de publicités. Mais en 2012, les annonces ont fait leur apparition, et sont devenues de moins en moins qualitatives et de plus en plus nombreuses au fil des ans.