Sur le banc pour Delire, sur la pelouse pour Jbari : quel rôle pour Witsel chez les Diables Rouges ?

Axel Witsel a fait parlé de lui sur le plateau de la Tribune ce lundi soir. Le Belge, qui a annoncé son départ de Dortmund cette semaine, sera-t-il encore à sa place au sein de l’équipe nationale lors de la Coupe du Monde en novembre prochain ?

Pour Nordin Jbari, il n’y a pas de doute : "Il y a deux, trois ans, on n’en était pas sûr qu’il allait continuer, on s’est posé la même question : était-il encore à niveau ? Il nous a prouvé que c’était un vrai pro, qu’il savait travailler donc je n’ai pas peur pour lui." Marc Delire ne partage pas cet avis : "On ne peut jamais être certain, faudra voir s’il n’y aura pas quelqu’un de meilleur que lui à ce moment-là. Je crois qu’il n’est plus si indiscutable que cela."