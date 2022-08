Sur la route des vins et des spiritueux wallons : 46 vignobles et distilleries à visiter

Les bières belges, inscrites au patrimoine culturel et immatériel de l’UNESCO, sont les meilleurs ambassadeurs à travers le monde. Cependant, la Belgique gagne de plus en plus de lettres de noblesse dans les vins, les liqueurs et les whiskys de qualité. Plusieurs types de vignobles se côtoient et les spiritueux ont plus que jamais la côte. Les Pékèts, le Maitrank, l’Eau de Villée ou encore le whisky The Belgian Owl, plusieurs fois récompensé, font partie des spiritueux les plus populaires en Wallonie.

Certains producteurs, distillateurs et vignerons, ouvrent leurs portes et partagent leur savoir-faire avec les visiteurs. Il existe une route des vins et des spiritueux de Wallonie avec une carte téléchargeable gratuitement. Au programme : présentation des lieux, histoire du domaine, rencontre avec le producteur, coup de cœur avec le produit. Les visiteurs sont également amenés à visiter et à se balader sur les sites de production, avant de passer à une dégustation.

Une visite insolite pour (re) découvrir le patrimoine et le terroir belge.