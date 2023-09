"Sur la route de Madison" : tout l'art de Clint Eastwood sur La Une

Clint Eastwood en a réalisé des chefs-d’œuvre mais celui-ci renferme une fragilité qui lui donne une saveur toute particulière. Retrouvez Meryl Streep dans l'un de ses plus beaux rôles ce vendredi 6 octobre à 20h45 sur La Une.

Million Dollar Baby, Mystic River, Invictus, Gran Torino... La liste des films qui ont fait la renommée de Clint Eastwood est impressionnante ! Et pourtant, s'il fallait n'en retenir qu'un, c'est celui-ci que nous choisirions : Sur la route de Madison. La rencontre courte et intense d'un homme sans attache et d'une femme mariée incarnée par Meryl Streep. Tout l'art de Clint Eastwood dilué dans 2h15 d'amour passionnel.

Pas un cinéaste américain, aujourd’hui, ne filme comme Eastwood, avec une telle intensité et une telle attention au moindre souffle, à la moindre vibration chez les personnages.

Comme l'indique cette citation des Cahiers du cinéma, les critiques du monde entier ont adoré ce film du réalisateur américain. Un film culte à voir absolument au moins une fois dans sa vie ! La Une vous le propose ce vendredi 6 octobre à 20h45.