Sur la nouvelle piste supersonique du Mémorial Van Damme, Jakob Ingebrigtsen claque le record du monde du 2000m

"C'est mon but depuis des années d'être en mesure de lutter pour des records et c'est toujours chouette d'y arriver, a réagi Ingebrigtsen au micro de la RTBF. La piste était toute neuve et le public incroyable." Ce 2000 mètres "n'est pas une distance habituelle à courir mais c'est un chouette évènement. J'espère que ça peut encourager d'autres compétitions à proposer cette course."