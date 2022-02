Sur la neige molle ou damée, des raquettes

Les Belges vont enfin avoir la possibilité de repartir à l’assaut des sommets enneigés, pendant les vacances de Carnaval. Dans une famille, tout le monde ne skie pas. Pourquoi alors ne pas essayer les raquettes ? Raphaël présente divers modèles :

Raquette neige TSL 2.28 à 120 euros. Raquette Quechua à 65 euros Raquette TSL enfant à 60 euros.

A la location en station, il faudra payer avec les raquettes, les bâtons et des chaussures de rando: 10 euros/ la journée. Le choix de la raquette se fait, non pas en fonction de la pointure, mais bien en fonction du poids de l’utilisateur, avec ses vêtements et son sac à dos. La largeur du tamis varie en fonction du poids. Si vous allez sur une piste damée ou de la neige molle, vous choisirez une raquette plus " flexible " ou plus rigide.

Au niveau du poids du randonneur: