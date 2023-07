"Sur la branche", une ravissante comédie tendre emmenée par Daphne Patakia, Benoît Poelvoorde et Agnès Jaoui

Passionnée par les personnages singuliers et marginaux, la réalisatrice française Marie Garel-Weiss signe, avec " Sur la branche ", une comédie infiniment tendre et sincère qui résonne comme un éloge vibrant de la différence. À la croisée de la romance, du conte, de la fantaisie et du polar, elle réussit un film choral à la douce poésie surréaliste qui tire son énergie décalée et son indéniable force de sa manière unique de dépeindre des êtres profondément fragiles.