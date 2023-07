"Sur la branche", avec Benoit Poelvoorde: "Il faut une sacrée dose de cynisme pour être avocat"

Mimi, interprétée par la jeune actrice belgo-grecque Daphné Patakia, est une jeune femme perturbée, atteinte d’une pathologie indéfinissable, qui "nourrit une ambiguïté à l’endroit de la vie", et qui rêve avec beaucoup de candeur, de débarrasser le monde de ses injustices.

On fait sa connaissance dans une clinique, puis on la retrouve cherchant du travail, insistante auprès d’une avocate (Agnès Jaoui) qui n’a pas de quoi la payer. Son cabinet est en péril, et Paul son associé (Benoit Poelvoorde) est sur le point d’être rayé du barreau.

Mimi et Paul vont néanmoins faire un bout de chemin ensemble, lui espérant régler ses dettes, et elle assouvir son besoin vital de rétablir la vérité. C’est autour de cette folie non identifiée que le film s’articule, entre l’humour et la recherche de sens dans des situations qui n’en ont plus. Parce que la vie ne se construit pas sur un seul schéma !

Rencontre avec Benoit Poelvoorde…

"Sur la branche" de Marie Garel-Weiss, à qui l’on doit "La fête est finie" en 2018, sort ce mercredi dans les salles, avec Agnès Jaoui, Benoit Poelvoorde et Daphné Patakia. Joyeusement décalé, "Sur la branche" est un film qui rend heureux.