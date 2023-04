Sur l'île de Wight, peur sur les plages souillées par les égouts

"Nous sommes à la plage de Ryde. C'est un endroit tellement beau et inspirant. Mais il y a des décharges d'égouts et je ne peux pas m'empêcher de me demander si on y est en sécurité", se désole Chani Kind. L'été dernier, le fils de cette mère de famille de 40 ans s'y est baigné et a attrapé une gastro-entérite. Des amis de Mme Kind ont également souffert d'infections urinaires, gastriques ou aux yeux.

Cette porte-parole de l'association Surfers against Sewage, qui lutte contre la pollution des rivières et des côtes, signale à quelques mètres l'endroit où une canalisation immergée rejette régulièrement des eaux usées directement dans la Manche, sur cette immense plage de l'île de Wight (Royaume-Uni) face à la côte sud anglaise.