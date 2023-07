Sur l’île de Rhodes après les incendies : "Ici, c’était comme un paradis, maintenant c’est comme l’enfer"

Savvas Charalampous possède un restaurant à Kiotari depuis plus de 30 ans, cet établissement est toute sa vie. Cette saison, 16 personnes travaillaient pour lui, aujourd’hui l’endroit est fermé. Tous les touristes ont été évacués, même si le feu a épargné ses murs, explique-t-il : "C’est la seule chance que j’ai. OK, j’ai mon restaurant. Et alors. Qui va venir et s’asseoir ici ? Regardez les chaises. Qui va venir ?"

Tout ce qu’il souhaite désormais, c’est le retour des touristes dans la région.