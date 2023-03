Sur l'écran noir de mes nuits blanches, une playlist dédiée au cinéma

Pour sa Playlist de la Dolce Vita, Sylviane Hazard a rassemblé et mixé une sélection des plus belles musiques et chansons originales composées pour le cinéma entrecoupées de grands classiques souvent utilisés au grand écran et de répliques cultes.

Avec les voix d’Ingrid Bergman, Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Jodie Foster, Anthony Hopkins, Philippe Noiret, Marlon Brando, Robert De Niro, Romy Schneider, Louis de Funès, Victoria Abril, le cinéma est à l'honneur dans cette Playlist de la Dolce Vita.

La playlist :

00:00:00 - MILES DAVIS - Ascenseur pour l’échafaud

00:02:37 - Gato BARBIERI - Last Tango in Paris

00:05:46 - D’après VERDI/J-CL Petit - Jean de Florette

Avec Toots Thielemans

00:09:16 - L.v. BEETHOVEN - Symphonie n° 7 en la majeur Op 92 - II. Allegretto

Koninklijk Vlaams Filharmonisch Orkest - Philippe Herreweghe

00 :17 :28 - Le Parrain de F.F. COPPOLA scène d’ouverture avec Marlon Brando & Nino ROTA - Le Parrain - thème

00 :20 :33 - John BARRY - You only live twice

Nancy Sinatra

00 :23 :17 - Alfredo CATALANI - La Wally – Ebben ? ne andro lontana

Wilhelmenia Wiggins Fernandez - Orchestre symphonique de Londres

00 :26 :48 - G. DELERUE - Le Mépris

00 :30 :03 - B. HERMANN - Vertigo Suite : prélude

Matt Haimovitz, violoncelle et Christopher O'Riley, piano

00 :33 :15 - Le Silence des agneaux (dialogue Jodie Foster et Anthony Hopkins)

00 :33 :39 - J-S BACH - Variations Goldberg, aria

Glenn Gould

00 :36 :45 - Carlos d'Alessio - India Song

Jeanne Moreau

00 :40 :07 - Nino ROTA - Romeo & Juliet

Par Stefano Di Battista

00 :46 :23 - H. MANCINI - Royal Blue, extrait de la BOF The Pink Panther

00 :49 :33 - Norbert Schultze - Lili Marlene

Marlene Dietrich

00 :52 :58 - Michel LEGRAND - The Summer knows

Par Laurindo Almeida

00 :55 :55 - Vinícius de Moares - Samba Saravah dans Un homme et une femme

Pierre Barouh

01 :00 :17 - Luiz Bonfa - Manha de Carnaval dans Orfeu Negro

Marcel Camus

01 :04 :08 - F. SCHUBERT - Quatre impromptus, Op. 90, D. 899: No. 3

Vahan Mardirossian

01 :06 :11 - Dialogue extrait de Trop belle pour toi - Gerard Depardieu et Carole Bouquet

01 :06 :33 - F. SCHUBERT - Quintette pour 2 violons, alto et 2 violoncelles, en do majeur D 956 - 2. Adagio

Marie-Elisabeth Hecker (violoncelle), Christian Tetzlaff (violon), Rachel Roberts (alto), Florian Donderer (violon), Tanja Tetzlaff (violoncelle)

01 :11 :31 - H. MANCINI - Moon River

Audrey Hepburn

01 :13 :24 - Ry COODER - Paris Texas

01 :16 :16 - John BARRY - Midnight Cowboy - thème

Toots Thielemans

01 :18 :40 - Monologue de Robert De Niro dans Taxi Driver

01 :19 :07 - B. HERMANN - Taxi Driver

01 :21 :17 - James HORNER - Le nom de la rose

01 :23 :08 - E. MORRICONE - Le bon, la brute et le truand

01 :25 :46 - Antoine DUHAMEL - Pierrot le fou - Ferdinand

01 :28 :28 - Réplique de Jean-Paul Belmondo dans A bout de souffle

01 :28 :46 - Sonny ROLLINS - Alfie

01 :32 :28 - N. ROTA - La Dolce Vita

01 :35 :27 - G. PUCCINI - Gianni Schicchi: O mio babbino caro

Maria Luigia Borsi - Yves Abel - London Symphony orchestra

01 :38 :06 - E. MORRICONE - Cinema Paradisio & dialogue avec Philippe Noiret

01 :39 :22 - E. MORRICONE - Cinema Paradisio - thème

Charlie Haden et Pat Metheny

01 :42 :43 - G. DELERUE - La Nuit américaine

01 :45 :01 - G-F HAENDEL - Suite pour clavier HWV 437, Sarabande

Ragna Shirmer, piano

01 :49 :12 - Dialogue tiré du Grand Restaurant avec Louis de Funès

01 :49 :17 - Vladimir COSMA - L’Aile ou la cuisse

01 :52 :18 - Dialogue tiré de La Grande Vadrouille avec Bourvil

01 :52 :29 - Vincent YOUMANS - Tea for two

Stéphane Grappelli et Django Reinhardt

01 :55 :34 - Lionel NEWMAN - River of no return

Marilyn Monroe

01 :57 :46 - Alberto IGLESIAS - Hable con ella

02 :02 :56 - Victoria Abril dans Kika

02 :03 :01 - Osvaldo Farrès - Quizas quizas quizas

Sarita Montiel

02 :05 :43 - R . RODGERS - My favourite things

Youn Sun Nah

02 :09 :32 - Jerry GOLDSMITH - Basic Instinct

Traffic Quintet

02 :11 :27 - Dialogue de Garde à vue avec Lino Ventura et Michel Serrault

02 :12 :13 - G. DELERUE - Garde à vue

Traffic Quintet

02 :14 :36 - Dialogue de César et Rosalie avec Yves Montand et Romy Schneider

02 :14 :52 - Philippe SARDE - Les choses de la vie – thème

02 :15 :34 - Vladimir COSMA - Un éléphant ça trompe énormément

02 :19 :12 - Francis LAI - Un homme et une femme

Thomas Dutronc et Stacey Kent

02 :22 :28 - Nicola Piovani - La vita e bella

02 :24 :42 - Jay LIVINGSTONE - Que sera sera

Doris Day

02 :26 :43 - Maurice JARRE - Docteur Jivago

02 :30 :07 - Angelo BADALAMENTI - Twin Peaks

Brussels Philarmonic, Dirk Brossé

02 :35 :39 - Réplique d’Ingrid Bergmann dans Casablanca & Herm an Hupfeld - As time goes by

Dooley Wilson

Suivi de l’interprétation de Bill Evans et Bob Brookmeyer

02 :43 :42 - K. KOMEDA - Rosemary’s Baby

Natalia Mateo

02 :48 :43 - John Barry - Out of Africa

02 :51 :51 - S. RACHMANINOV - Concerto pour Piano n°2 en do mineur - II. Adagio sostenuto

Daniil Trifonov, Orchestre de Philadelphie, Yannick Nézet-Séguin

03:03:35 - John Williams - E.T. L’extraterrestre

Berliner Philharmoniker, John Williams