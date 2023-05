« Sur l’Adamant », un lumineux documentaire immersif sur un centre thérapeutique flottant

Documentariste français légitimement couvert de prix et de distinctions, Nicolas Philibert poursuit, cinq ans après "De chaque instant", son exploration lumineuse et patiente des espaces de soin . Trouvant la juste distance pour observer, et parfois interagir, il multiplie les portraits attachants de patients aux profils divers et variés, sans jamais chercher à les mettre dans des cases ou se sentir obligé de tout surexpliquer.

En résulte un éloge vivant et vibrant de la différence qui puise sa force et son inspiration dans un espace de grande liberté où les relations entre personnes se jouent dans la parole, dans l’écoute et dans l’échange. Humaniste et engagé, Nicolas Philibert montre ainsi qu’une autre manière d’envisager la maladie et son traitement psychiatrique est possible.