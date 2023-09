Sur internet, le Palais Garnier se visite de nuit et en direct

Le Palais Garnier est un endroit mythique de Paris. Haut lieu de l’opéra et du ballet, mystérieux et imposant, le bâtiment abrite l’un des opéras les plus prisés de France. Deux streameurs français — Etoiles et ZeratoR — ont pu visiter en direct l’édifice, accompagnés notamment de Paul Marque, danseur étoile à l’Opéra de Paris depuis 2020.

Place de l’Opéra, en plein neuvième arrondissement de Paris, trône le Palais Garnier. Des studios de danses aux loges, en passant par la scène et ses multiples sous-sols, c’est l’histoire du Palais Garnier et de sa création qui se raconte et se découvre en replay.

La Construction du Palais Garnier

Le projet de construction est lancé durant la seconde moitié du dix-neuvième siècle. En 1458, Napoléon III est visé par un attentat dans la salle d’opéra Le Peletier qui fera huit morts et près de cent quarante-deux blessés, mais l’épargnera. Germe alors l’idée de la construction d’une nouvelle salle qui fera rayonner Paris, plus grande et plus facile d’accès.

Le concours pour l’édification d’une Académie impériale de musique et de danse est lancé dans l’année 1860. C’est Charles Garnier, alors déjà Grand prix de Rome, qui remporte la compétition avec un projet très acclamé, mêlant esthétique et technicité.