Sur Instagram, un couple de seniors pose avec les vêtements oubliés dans leur wasserette

Wanji et Sho-er, des octogénaires de Taïwan, forment le couple le plus mignon d’Instagram ! Propriétaires d’une laverie (aussi appelée wasserette en Belgique), ils prennent régulièrement la pose avec les vêtements oubliés par leurs clients. Les clichés de ce charmant couple sont suivis par plus de 654 000 abonnés !

En plus d’être incroyablement mignon, ce couple d’octogénaire est aussi superbement looké ! Survet, jupes plissées, chemises à motifs, bérets en tous genres.. Le couple mêle à la fois des pièces de streetwear à des pièces plus classiques. Certaines ont été trouvées dans leur laverie, d’autres viennent tout droit de leur garde-robe. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont le sens de l’association et du style !

Avec un peu d’ingéniosité vos vieux vêtements peuvent devenir à nouveau intéressants !

C’est le petit-fils du couple, Reef, est à l’origine du compte Instagram. Il décrit ses grands-parents de cette manière au média local ANCX : "un couple d’amoureux très mignon, mariés depuis plus de 60 ans." Las de voir ses grands-parents inactifs et s’ennuyer, Reef a eu l’idée d’organiser un shooting 'mode' avec eux. Le jeune homme était loin d’imaginer le succès que ceux-ci rencontreraient actuellement sur les réseaux ! Depuis, Reef et ses grands-parents ont pris le pli et s’amusent à les mettre en scène dans des tenues toujours plus stylées au milieu de leur laverie. En dessous de chaque photo, Reef raconte un épisode de la vie de ses grands-parents ou une anecdote à propos de leur tenue.

Si ce compte Instagram permet à deux générations de reconnecter grâce à une occupation fun, il permet aussi de faire passer un message universel à propos du recyclage des vêtements. Via "Want show was young", Reef, donne des conseils pour prendre soin de ses vêtements afin de les plus longtemps et démontre qu’un vêtement, bien associé, peut toujours être tendance, peu importe son âge : "Quand j’étais jeune, ce que je suis toujours, mes grands-parents me demandaient toujours de chérir les vêtements, qui peuvent être portés toute une vie si vous les lavez et les conservez bien. Comme la veste de Sho-Er, après 61 ans, elle peut encore être portée et a trouvé sa nouvelle valeur" peut-on lire sous un poste où on y voit Sho-Er porter une veste qui appartenait à ses parents (et donc aux arrières grands-parents de Reef !)

"Want show was young", un compte Instagram qui donne le sourire (et envie d’aller faire un tour dans les friperies !)

Ce compte a été repéré par nos confrères de Konbini.