Sur Instagram, le désir de popularité pousse certains jeunes à se dénuder

Sur le réseau social Instagram, les adolescents sont toujours plus nombreux. Ce succès peut poser problème lorsque des comptes tenus par des adultes malveillants utilisent leur désir de popularité pour obtenir des images qui s'apparentent à de la pédopornographie.

Avec Tik Tok, Instagram est aujourd'hui le réseau social le plus utilisé par les moins de 18 ans. Et, à l'heure des influenceurs et autres stars du web, cela fait souvent rêver les plus jeunes.

Cette quête de popularité, voire de richesse, amène parfois des adolescents à se tourner vers la pratique du "shout out" ("dédicace" en français) : des comptes qui promettent de booster votre visibilité sur le réseau en échange de photos privées, explique Nadège Bastiaenen, coordinatrice prévention chez Child Focus.

Si la face visible de ces comptes est parfois à la limite des règles de la plateforme, les propositions franchement illégales se font ensuite par messages privés et doivent donc être signalées pour que les comptes soient fermés, selon elle. Les jeunes se voient parfois offrir directement de l'argent pour ces clichés, certains préfèrent taire alors ce qui est alors perçu par eux comme une simple source d'argent de poche.