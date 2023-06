Sur cette île finlandaise, les voyageurs sont invités à couper leur téléphone

En ce début de saison estivale, la Finlande en remet une couche en pointant du doigt le téléphone portable, vu comme un obstacle pour saisir ce qui nous entoure. Tout à l’est du golfe, l’île d’Ulko-Tammio se revendique comme la première île touristique au monde sans téléphone portable. Ce n’est pas une interdiction formelle, mais les visiteurs sont invités cet été par l’office de tourisme à ranger leur compagnon digital dans la poche. D’ailleurs, l’île reste couverte par un réseau mobile tout à fait fonctionnel (question de sécurité). Intégrée à une campagne de communication autour de la promotion de cette île qui se situe dans un parc parmi les 41 que compte l’heureux pays, cette recommandation cherche précisément à éloigner les voyageurs des réseaux sociaux.

L’office de tourisme s’est même octroyé les services d’une psychologue pour valider cette décision qui emprunte d’ailleurs l’expression de "jeûne numérique". "Éteindre votre téléphone, explorer la nature et rencontrer des gens en face-à-face ne manqueront pas d’améliorer votre humeur et votre bien-être. Nous passons d’innombrables heures à faire défiler nos flux de médias sociaux, donc faire une courte pause signifie que vous avez plus de temps pour de nouvelles expériences. J’aimerais voir plus d’initiatives comme celle-ci qui promeuvent le jeûne numérique", indique Sari Castrén, responsable de la recherche à l’Institut finlandais pour la santé et le bien-être.

Eloignée du continent, l’île d’Ulko-Tammio abrite diverses espèces de plantes et d’oiseaux rares. Et c’est la raison pour laquelle l’office de tourisme engage les visiteurs à bien saisir l’opportunité de les approcher sans rester scotché au téléphone portable. D’ailleurs, ces derniers peuvent tout à fait y passer une nuit en séjournant dans une tente ou une cabane.