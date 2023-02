Sur certaines îles tropicales, les rats représentent un danger pour les poissons.

Or, ces oiseaux produisent des fientes dont se nourrissent justement certains poissons des coraux. Le fait que les rats en fassent leur repas réduit donc le nombre d'oiseaux et de fientes, ce qui perturbe la chaîne alimentaire et prive les poissons des récifs coralliens de cette région tropicale d'une partie de leur alimentation.

Les chercheurs ont constaté que les densités d'oiseaux marins autour des îles exemptes de rats étaient 760 fois supérieures comparées à celles infestées de rats. La solution selon eux ? L'éradication de ces espèces invasives de rats. "L'éradication des rats en tant que stratégie de conservation a le potentiel de restaurer les interactions entre espèces", concluent ces derniers.