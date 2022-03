Sur Apple Plans, la Crimée fait désormais partie de l’Ukraine… sauf pour les russes

L’application Apple Plans, ainsi que l’application Météo, indiquent désormais que la Crimée fait partie de l’Ukraine. Du moins si vous n’êtes pas un utilisateur russe.

La marque à la pomme reste en effet frileuse, et continue, malgré la guerre, d’indiquer que le territoire est Russe lorsque les applications sont utilisées depuis la Russie.

C’est en 2019 qu’Apple avait cédé à la pression russe en indiquant que la Crimée et Sébastopol étaient des territoires Russes. Tout comme l’entreprise avait cédé face à la Chine en bloquant l’émoji du drapeau de Taiwan pour tous les utilisateurs chinois et hongkongais quelques années plus tôt.

Pourtant, l’entreprise a confirmé que toutes ses ventes avaient été interrompues en Russie, en soutien à l'Ukraine. La distribution de produits aux magasins russes a également été suspendue et les applications des médias d'État russes ont été supprimées de l'App Store dans les régions en dehors de la Russie.

Le double message de la firme de Cupertino est donc très étrange.