"Suprémacisme blanc" : mais quelle est cette idéologie qui tue aux États-Unis ?

Le premier invité, Kanye West, possible candidat à la prochaine élection présidentielle américaine, est dans la tourmente pour avoir publié des propos dénoncés comme antisémites sur ses réseaux sociaux. Le second, Nick Fuentes, est encore plus problématique. Ce dernier est classé comme suprémaciste blanc par l’Anti-Defamation League (ADL), une ONG dont le but premier est de soutenir les juifs contre toute forme d’antisémitisme et de discrimination, étant donné qu’il diffuse les idées du suprémacisme blanc dans ses podcasts. Toujours selon l’ADL, le jeune homme aurait également remis en cause l’existence de l’holocauste.