Supprimer tous les passages à niveau ? Pas si simple !

Par distraction, impatience ou mauvaise appréciation des risques, certains traversent les voies, même lorsque le signal sonore a retenti et que les barrières sont descendues, constate le bourgmestre. Et les chiffres avancés par Infrabel le confirment : les accidents touchent principalement (80% des cas) les riverains du passage à niveau. En 2022, le gestionnaire l’infrastructure ferroviaire a supprimé 18 passages à niveau (450 depuis 2005) et compte bien ne pas en rester là. Reste que ces travaux coûtent cher et se heurtent à un certain nombre d’obstacles, explique Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel.