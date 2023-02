Supprimer la TVA sur les fruits et légumes : "une des opportunités de monter un peu moins le prix", pour les producteurs

On s’active à la ferme du Peuplier. Vingt hectares sur lesquels on cultive 80 types de légumes différents. Ce jour-là, la récolte des poireaux bat son plein. Gwenaël Dubus, la gérant, est au four et au moulin. "Ici, on épluche les poireaux qu’on les récolte de manière mécanisée. Et puis, il y a tout un travail qui est quand même très, très long. Un pré-épluchage à la machine, un prélavage et ensuite, il faut vraiment finaliser chaque poireau, enlever la petite feuille qui est un petit peu abîmée, les feuilles ici, à mettre en caisse et ensuite relaver et puis ça part au marché."

Si la TVA disparaît, ça peut être une des opportunités de monter un peu moins le prix

Rien que pour la production, Gwénaël emploie quatorze équivalents temps plein. Comme partout, il doit composer avec une augmentation des coûts salariaux. Alors les prix qu’ils pratiquent s’en ressentent. "On a parfois des réflexions, des gens qui trouvent que le panier commence à devenir un petit peu plus cher… À 1 € ou 2 en plus, etc.", explique le producteur. "Dans le bio, on est quand même sur des produits qui sont en direct, avec beaucoup de main-d’œuvre, etc. Donc il y a des gens qui nous quittent malheureusement."

Du coup, la perspective d’une suppression de la TVA sur les fruits et légumes frais, ce serait plutôt une bonne idée. "Ce qu’on aimerait bien, c’est de pouvoir répercuter nos coûts de 15%, mais seulement de monter 10%. Si la TVA disparaît, ça peut être une des opportunités de monter un peu moins le prix et de garder nos clients qui sinon vont trouver des alternatives moins chères."