Suppression des distributeurs de cash dans le centre de Rixensart, les autorités communales dénoncent une politique du fait accompli

D'ici fin 2024, la société Batopin qui gère le parc de distributeurs pour 4 banques ( Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC et ING) va redéployer 2240 appareils dans 750 endroits. Ces nouvelles implantations se font en fonction de 3 critères principaux : la démographie, les moyens de transport et les volumes de retraits effectués. Dans ce nouveau paysage , il y a des gagnants et des perdants. Les habitants du centre de Rixensart sont occupés à passer de la première à la seconde catégorie. Ils avaient 7 distributeurs répartis dans le centre, ils n'en n'auront plus aucun. Or, c'est bien là que se trouvent les commerces de proximité - boulangerie, boucherie, opticien, pharmacie, librairie... - fréquentés par une population relativement âgée qui peut faire ses courses à pied dans le quartier.

" On a une clientèle d'un certain âge qui a l'habitude d'aller chercher ses petits billets au Bancontact, cette suppression lui pose un vrai souci, ces personnes-là sont désemparées. Je ne vois pas non plus pour quelle raison on devrait obliger les gens à n'utiliser que des cartes, elles sont encore propriétaires de leur argent et de la manière dont elles souhaitent l'utiliser ! " s'insurge cette commerçante .

La libraire soulève une autre difficulté potentielle:

" Si on n'a pas d'ADSL parce qu'on a une panne de télécom, on n'a plus de Bancontact , idem si Bancontact plante, ce qui arrive beaucoup trop souvent... On a besoin, en tant que commerçant d'avoir du cash."

Une pétition circule aussi, elle a recueilli environ 2000 signatures.