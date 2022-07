Supporter une équipe serait bon pour la santé mentale.

Mais toutes les pratiques sportives ne sont pas au même niveau. L'étude a dressé un classement des supporters de Grande-Bretagne selon leur niveau de forme en fonction de leur sport de prédilection en comparant leur activité physique, leur alimentation ou leur consommation d'alcool. Les cyclistes et les amateurs de tennis arrivent en tête, devant les fans de golf, de Formule 1, de cricket, de football et de rugby.

"Ces résultats montrent à quel point la présence du sport a été essentielle, améliorant la socialisation avec les amis, la santé mentale et le sentiment d'appartenance à une communauté soudée. Il encourage également un grand nombre de personnes à devenir elles-mêmes plus actives et c'est là un objectif majeur de Better que d'augmenter la participation aux sports et à la forme physique à tous les âges et à tous les niveaux", conclut Phil Hannen, responsable santé pour Better.

*Méthodologie : L'étude a été menée en juin 2022 auprès de 2 000 fans de sport britanniques via OnePoll