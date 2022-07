Supervue Festival : tentez de gagner vos places

Ce vendredi 28 et samedi 30 juillet se tiendra le Supervue Festival. Un événement mêlant musique, dj sets, scénographie et œuvre artistiques. Le Supervue, c’est également depuis 2016, la conjonction de l’alternatif et du durable. Tout cela dans le cadre verdoyant de l’ancien de l’ancien Terril Pirron. Et comme, nous sommes toujours dans les bons plans, nous avons des places à vous faire gagner. Pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de répondre à la question ci-dessous.