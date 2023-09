Supershy, le projet disco-house de Tom Misch qui a tout pour vous rendre heureux

Cela fait maintenant un an que le projet Supershy a été teasé par le banger solaire tout simplement nommé Happy Music. Porté par un sample de disco tout droit sorti des années 80 et une ligne de basse ultra efficace et groovy, ce single avait tout pour capter notre attention. Cette positivité et cette insouciance, on les retrouve aussi dans les très funky Take My Time et Keep It Rising, mais aussi dans In My Life, plus orienté vers la house, où Tom Misch pose sa voix de velours ainsi qu’un final au saxophone pour le plus grand bonheur de nos oreilles. Côté sample, Supershy a aussi été piocher chez la grande Roberta Flack pour concocter Feel Like Makin Love, une autre pépite house teintée de soul.