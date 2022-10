"Superprofits": la ministre Van der Straeten dépose son projet de contribution de crise pour les producteurs d’énergie

Ce plafond est fixé à 180 euros par mégawattheure et la différence entre ce niveau et le prix de gros du marché doit être récupérée par les États pour être redistribuée aux ménages et aux entreprises, jusqu’au 30 juin 2023. Une "contribution temporaire de solidarité" s’applique en outre aux producteurs et distributeurs de gaz, charbon et pétrole.

Au niveau belge, le cabinet de Van der Straeten a indiqué que la proposition de la ministre concerne une contribution de crise visant à imposer une contribution de crise de tous les producteurs d’énergie, y compris le secteur pétrolier. "Dans ma proposition, j’utilise la même méthode, mais je vais plus loin que l’Europe", a-t-elle fait savoir, sans préciser le montant attendu.