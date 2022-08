Superprofits : et si on taxait l'Etat ?

Quand je dis débat, ça dépend où : en Belgique, la gauche et la droite sont pour cet impôt de guerre qui ne dit pas son nom et le seul sujet de discussion en ce moment, c'est comment surmonter les obstacles juridiques pour le faire. Mais revenons à ma question : faut-il taxer les superprofits ? La réponse des politiques va dans le sens de celui de l'opinion : oui, car à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Dis comme ça, la messe est dite. Mais bon, comme je dis souvent que cette chronique est impertinente et décalée, ce serait trop facile d'aller dans le sens de la majorité.

En fait, ce qui intéressant, c'est de se demander pourquoi, cette idée pleine de bon sens, n'est pas aussi simple que cela à mettre en oeuvre - que ce soit juridiquement ou économiquement. D'abord, sur le plan juridique, c'est quoi un superprofit ?