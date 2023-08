Superprof : on a testé l’Airbnb de l’éducation

Superprof est présent dans 45 pays. C’est un succès pour cette start-up fondée par un Français, Wilfried Garnier. Les professeurs s’inscrivent gratuitement, les élèves paient un forfait annuel de 29 euros pour pouvoir les contacter. Attention : l’abonnement annuel est renouvelé automatiquement si vous ne le résiliez pas. Après avoir payé celui-ci, il faut rémunérer le professeur et là, c’est lui qui fixe le tarif.

Grâce à Superprof, j’arrive à vivre de ma passion.

Nous avons rencontré deux professeures. La première, c’est Leslie Pacson. Elle enseigne le piano et le chant. Un visage connu : en effet, elle a participé à The Voice Belgique. Le prix est assez élevé : 80 euros de l’heure. " Je donne des cours dans mon studio et refuse les cours en ligne, pas assez performants pour la musique. Donc, si on vous propose du piano ou du violon par vidéoconférence, méfiez-vous", nous dit-elle. " Grâce à Superprof, j’arrive à vivre de ma passion."

Ça a l’avantage d’être extrêmement flexible pour tout le monde.

Deuxième rencontre avec Alix qui demande 30 euros par heure pour son cours d’anglais. Elle a une vingtaine d’années et possède plusieurs masters en langue. " J’ai commencé à l’âge de 15 ans sur Superprof. À l’époque je demandais beaucoup moins : 15 euros de l’heure. Je propose des cours chez moi ou par vidéoconférence. Ça a l’avantage d’être extrêmement flexible pour tout le monde."