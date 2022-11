Superprestige : Laurens Sweeck s’impose à Niel devant Lars van der Haar

Cinq jours après le championnat d’Europe de Namur, les spécialistes du cyclocross se retrouvaient vendredi à Niel à l’occasion de la 2e des huit manches du Superprestige. Les deux battus sur le circuit de la Citadelle ont pris leur revanche. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads), troisième dans la capitale wallonne, s’est imposé avec 3 secondes d’avance sur le Néerlandais Lars van der Haar (Baloise Trek Lions), le vice-champion d’Europe, revenu sur lui après la mi-course mais qui a dû le laisser repartir dans les derniers hectomètres. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), qui étrennait son maillot de champion d’Europe, a pris la 3e place à 35 secondes.

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) s’est classé 4e à 41 secondes et Witse Meeussen (Pauwels Sauzen-Bingoal) 5e à 44 secondes.

La course mit un peu de temps à se décanter. Onze coureurs étaient encore groupés après deux des neuf tours, malgré le forcing de Iserbyt dans le deuxième tour. Son équipier Vanthourenhout prit le relais. Ce fut ensuite Sweeck qui passa à l’attaque dans la 3e boucle. La chasse était assurée par le Suisse Kevin Kuhn, le Néerlandais Corné van Kessel, van der Haar et Vanthourenhout, bientôt rejoints par Meeussen.

Mais Sweeck affichait une belle forme et son avance augmenta sensiblement. Dans le 6e tour, van der Haar et Vanthourenhout se lancèrent sérieusement aux trousses du leader et l’ancien champion de Belgique (2020) n’avait plus que 6 secondes d’avance sur le champion des Pays-Bas et 9 sur le champion d’Europe au passage sur la ligne à trois tours de l’arrivée. Van der Haar assura la jonction dans le 7e tour tandis que Vanthourenhout cédait du terrain. Il accusait 22 secondes de retard à l’entrée du dernier tour. La victoire s’est jouée à la sortie du dernier secteur de sable, Sweeck, en tête, réussit à se forger un petit avantage et le conserva jusqu’à la ligne d’arrivée.

Sweeck décroche son 2e bouquet de la saison après sa victoire dans la manche Coupe du monde de Maasmechelen le 30 octobre dernier.

Iserbyt avait remporté la manche d’ouverture du Superprestige le 29 octobre à Ruddervoorde. Laurens Sweeck s’y était classé 2e et van der Haar 3e.

Le 3e rendez-vous du Superprestige est fixé au 19 novembre à Merksplas.