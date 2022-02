Superprestige cyclocross : Eli Iserbyt remporte son premier classement final, Brand réalise le doublé

Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) a remporté le Superprestige de cyclocross, dont elle a enlevé la dernière manche samedi à Gavere. La Néerlandaise s’est imposée devant ses compatriotes Annemarie Worst et Denise Betsema. La première Belge est Marion Norbert-Riberolle, qui s’est classée 10e.

Lucinda Brand, qui a enlevé six des sept manches du Superprestige cette saison, remporte ce trophée de régularité pour la deuxième année de suite. Elle termine avec 101 points, devant Denise Betsema et Annemarie Worst (92). Marion Norbert Riberolle est 8e (39), Sanne Cant 9e (36).

Lucinda Brand a décroché samedi son 19e bouquet de la saison, saison qui l’a vue être sacrée championne d’Europe et remporter la Coupe du monde. Elle a par contre dû céder son maillot arc-en-ciel de championne du monde à Marianne Vos, qui l’a battue au sprint lors des derniers Mondiaux à Fayetteville, aux États-Unis.