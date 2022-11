Superprestige : Ceylin del Carmen Alvarado renoue avec la victoire à Niel, Sanne Cant 5e

Ceylin del Carmen Alvarado a remporté la deuxième des huit épreuves du Superprestige de cyclocross, vendredi à Niel. En l’absence de la récente championne d’Europe et grande dominatrice de ce début de saison, sa compatriote Fem van Empel, la Néerlandaise, qui n’avait plus gagné depuis le 14 février, a devancé de 5 secondes une autre représentante des Pays-Bas Denise Betsema. Inge van der Heijden a complété le triomphe des "Oranje" en terminant 3e à 54 secondes.

La championne de Belgique Sanne Cant a pris la 5e place à 1 : 08 derrière la 4e Néerlandaise Aniek van Alphen, 4e à 1 : 03. Marion Norbert Riberolle, la deuxième Belge, a franchi la ligne en 7e position à 2 : 01 de la lauréate.

Le trio Alvarado, Betsema et Van der Heijden s’est isolé en tête dès le premier tour, marqué par les rapides chutes de Zoe Backstedt et Clara Honsinger. Avec ses portions de bosses, de sable et son "mur", le parcours de Niel très varié et sélectif, avec pas mal de passages à pied, a permis à Alvarado et Betsema d’effectuer la course en tête de rapidement creuser l’écart. L’ancienne championne du monde fit le forcing dans le dernier tour sans parvenir à faire la différence jusqu’à la portion sur le sable où Betsema comprit qu’elle ne pourrait s’imposer.

Betsema avait remporté la manche d’ouverture à Ruddervoorde le 29 octobre devant Han der Heijden et Alvarado.

La troisième manche du critérium de régularité de cyclocross le plus ancien du calendrier est programmée le 19 novembre à Merksplas.