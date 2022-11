SUPERPAUSE : Trouver sa voie

Episode 12 : Trouver sa voie (Invités : Béné Deprez, Beba Storm, Vincent Billaroch)

Loxley a invité Béné Deprez, Beba Storm et Vincent Billaroch pour discuter tranquillement de la vie... Un moment léger et intime entre potes et collègues dans lequel on discute de bien-être, de travail, d'évènements qui ont changé nos vies.