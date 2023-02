SUPERPAUSE - Strip-tease & effeuillage : la puissance politique du corps féminin

Dans cet épisode, on a invité 3 strip-teaseuses bruxelloises afin qu'elles nous plongent dans ce milieu si particulier. Loin des clichés habituels, elles vont nous expliquer leur démarche, la puissance politique du corps de la femme, l'empowerement, les critiques auxquelles elles font face ainsi que les différences entre Strip-tease et Effeuillage (Strip-tease burlesque). Découvrez un sujet sous un nouvel œil avec Dgin de Marbre (performeuse et strip-teaseuse), La Morrigasme (strip-teaseuse burlesque) et Colette Collerette (artiste burlesque). Un SUPERPAUSE plein d'adelphité et de bienveillance !