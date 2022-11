Episode 11 : On se confie entre vieux potes ! (Invités : Swing, Emilien Vekemans et Antoine Négrevergne)

Loxley a tenu à inviter trois vieux potes : Swing membre de l'Or Du commun, le comédien Emilien Vekemans qui joue en ce moment dans la série "The bastard son & the devil himself" et Antoine Négrevergne comédien et co-scénariste de la série "Fils de" pour parler de la vie, de leur enfance, de l'adolescence et surtout de leurs parcours !