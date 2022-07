SUPERPAUSE : Le métier d'humoriste

Episode 5 : Le métier d'humoriste

Dans ce nouvel épisode de SUPERPAUSE, Loxley discute du métier d'humoriste avec celles et ceux qui ont décidé d'en faire leur métier.



C'est quoi être un•e humoriste ? La vie d'un•e comédien•ne est imprévisible, surréaliste et pleine d'imprévus. Mais le plus souvent, elle est hilarante. Serine Ayari nous raconte ce que c'est que de faire des sketchs en plusieurs langues, Sarah Lele de ses débuts à 14 ans, et P-E, le plus expérimenté d'entre eux, nous raconte son arrivée dans le standup alors que c'était une discipline encore peu connue.