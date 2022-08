Episode 7 : Le mannequinat et les normes de beauté

Dans ce nouvel épisode de Superpause, Loxley a tenu à inviter Léna Simonne, Jade Baya et Deborah Dauchot pour parler du métier de mannequin et de la façon dont les canons de beauté évoluent avec le temps. Quelles sont les bons et les mauvais côtés de ce métier ? Comment les réseaux sociaux ont permis de changer notre rapport à la beauté ? Comment allier travail et éthique ?