Episode 8 : Le cinéma belge vu par le jury du BIFF

Dans ce nouvel épisode, Superpause a déménagé au BIFFF pour la 40ème édition du festival. Loxley a a invité Veronique Jadin, Abdelkrim Qissi et David Leclercq réalisateurs et membres du jury cette année. L’occasion d'aborder le cinéma belge dans son ensemble : son fonctionnement, ses difficultés et ses forces.