SUPERPAUSE : La face cachée des fêtes bruxelloises

Dans cet épisode, on a eu envie de partager un moment avec des acteurs du monde de la nuit pour qu’ils nous dévoilent les coulisses des clubs et de la vie nocturne bruxelloise. John (Directeur artistique du Bloody Louis), Dj Ko-Neckst (agent de sécurité) et Todiefor (Dj & producteur) nous parlent de la vie de nuit et des réalités de leurs métiers. Un SUPERPAUSE plein d’anecdotes et d’histoire surprenantes…