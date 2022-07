Episode 6 : L' E-Sport, bien plus que du jeu vidéo !

L'E-Sport et Twitch, c'est quoi ? On en parle avec nos 3 invités : Nensha, Idex et Thomas (Sector One).

Quelle est la vie d’un live-streamer ? Qui sont ces nouveaux sportifs du jeu vidéo ? Entre la relation qu’ils entretiennent au quotidien avec leur followers et les entraînements pour préparer les compétitions, comment trouver l’équilibre ? On essaye d’y répondre dans ce nouvel épisode de Superpause !