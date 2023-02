SUPERPAUSE : Être parent, on en parle !

Aujourd’hui dans Superpause, on parle d’un sujet rare et sensible : les expériences de mort imminente. Comment est-ce que ça arrive ? Qu’en sait-on ? Qu’est-ce que ça veux dire ? Sophie et Alessia sont venues nous partager leurs expériences subjectives accompagnées par Charlotte, chercheuse sur le sujet pour le Coma Science Group.