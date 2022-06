SUPERPAUSE : éco-anxiété - quel avenir pour notre planète ?

Episode 4 : éco-anxiété - quel avenir pour notre planète ?

Comment adapter son quotidien aux échéances climatiques ? Est-ce que l’avenir de la planète vous inquiète ? Dans ce nouvel épisode de SUPERPAUSE, on parle de vie durable dans notre société hyper-capitaliste, de la différence entre l'upcycling et le recycling, et du réchauffement climatique. Pour avoir une meilleure idée de ce dont nous parlons, nous devons savoir qui se cache derrière ces inquiétudes. Loxley a tenu à inviter 3 personnes dont ces questions guident la vie de tous les jours... (Juliet Bonhomme, Vinz Kanté et Félicien Bogaerts)