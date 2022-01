Supermassive, le duo pop-électro qui fait de la musique à partir d’objets du quotidien !

On vient de perdre littéralement une heure de notre temps à regarder des vidéos musicales et drôles du compte Instagram de @Supermassive, un duo de producteurs dont la créativité n’a pas de limites (mais est-ce vraiment du temps perdu sachant que cela nous a donné envie d’écrire un article à leur sujet pour vous les présenter ? !) C’est donc à votre tour de visiter ce compte pour découvrir comment les deux comparses arrivent à créer un morceau de musique stylé avec un klaxon ou… un chat !

Edgar et Simon sont originaires de Montpellier et ensemble ils ont créé il y a 6 ans le duo Supermassive. Les artistes se complètent parfaitement : Egard est multi-instrumentaliste et Simon travaille avec des machines. "Nos productions reflètent nos personnalités et nos parcours respectifs, un mélange entre électronique et acoustique" explique le duo au média Montpelyeah.

La particularité de Supermassive est de créer des compositions musicales de manière décalée à partir d’objets du quotidien : une bouteille d’eau, la ficelle d’un masque, un marteau ou encore le miaulement de leur chat… Pour Edgar et Simon, tout est source d’inspiration et sur les réseaux sociaux, leur sourire, leur humour et leur musique séduit : 1.5 millions d’abonnés sur TikTok et 363.000 sur Instagram !

Outre les vidéos amusantes, le duo a sorti de vrais morceaux en featuring avec la chanteuse Juliette comme "Take me back" ou encore "Out Loud".

Leurs compositions originales se mélangent à des reprises de grands tubes ou encore à des vidéos humoristiques mettant en scène leur chat qui fait de la musique. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour que cela cartonne sur les réseaux et pour vous faire passer un bon moment !

Pour les suivre, c'est sur TikTok ou Instagram.