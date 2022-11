Supermarchés : des "heures silencieuses" pour rendre les courses plus accessibles aux personnes autistes et hypersensibles

Pour Cinzia Agoni, mère d’un enfant autiste, et porte-parole du Gamp (un groupe de pression citoyen qui revendique, pour les personnes handicapées, un droit à l’accueil, aux aides spécialisées et à l’inclusion sociale adaptés), l’instauration de ces heures silencieuses est extrêmement importante.

Cette initiative traduit, selon elle, le début d’un intérêt pour la cause qu’elle espère voir s’étendre à d’autres espaces publics. Elle déplore notamment que cette forme d’inclusion ne soit pas plus prise en compte dans "les magasins, l’environnement en général, les transports, et dans les services publics".

Ce pas vers l’accessibilité et l’inclusion a déjà été franchi en France, et il s’étend peu à peu aux supermarchés en Belgique.