"Superman Returns" avec Brandon Routh sur Tipik

Superman et le réalisateur Bryan Singer ont un point commun

"Nous sommes des fils uniques et des enfants adoptés. C’est pour cette raison que je me sens si proche de Superman et en ai fait mon super-héros favori".

Incarner Superman à 26 ans

Brandon Routh a tourné Superman Returns à l’âge de 26 ans. C’était aussi le cas de Christopher Reeve en 1978 pour le Superman de Richard Donner.

Un casting mouvementé

Former le casting de Superman Returns a été l’une des étapes les plus longues de la pré-production. De nombreux acteurs et actrices ont passé des essais pour le film, comme Claire Danes, Keri Russell, Scarlett Johansson ou encore Keira Knightley pour incarner Lois Lane. Anthony Hopkins était, quant à lui, engagé pour interpréter le rôle de Jor-El (le père de Superman), mais a renoncé par la suite. Johnny Depp a été pressenti pendant un temps pour les rôles de Jor-El et Lex Luthor, cependant, c’est tout naturellement le rôle de Superman qui a suscité le plus de remous. Plusieurs acteurs ont été envisagés pour endosser le rôle du super héros. Tel que Josh Hartnett, Brendan Fraser, Ashton Kutcher, Ian Somerhalder, Jared Padalecki ou encore Jim Caviezel ont ainsi été évoqués soit par les différents réalisateurs ou la production.

Kryptonite

Le morceau de Kryptonite que convoite Lex Luthor dans le film est découvert en 1978. C’est une année importante dans l’univers du super-héros puisque c’est en 1978 que fut réalisé le Superman de Richard Donner

Kal Ei

Nicolas Cage devait jouer dans le film mais ça ne s’est finalement pas fait. Alors pour faire référence au film, il a décidé d’attribuer à son fils le nom kryptonien de Superman, Kal-El Copola Cage.