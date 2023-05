Superman : connaissez-vous l’origine du nom du superhéros le plus célèbre de l’Histoire ?

Puis, Jerry va un peu plus loin. Superman est un bébé envoyé du futur de la terre dans le passé, en 1935 ; un bébé recueilli par les Kent, qui le baptisent Clark et qui découvrent ses pouvoirs étonnants.

Puis, encore plus fort, le bébé ne vient plus du futur mais d’une autre planète, Krypton. Il s’appelle Kal-El et son père, Jol-El, l’a envoyé sur terre. Sur terre, il est Clark Kent, un journaliste timide. Mais les radiations du soleil lui donnent des pouvoirs surhumains : il peut voler, sa force est herculéenne, ses sens hyperdéveloppés. Il est quasi invulnérable. Sa seule faiblesse : une pierre verte, la kryptonite venue de sa planète d’origine, qui supprime ses pouvoirs.

C’est ce Superman-là qui paraît en BD en juin 1938. Et qui connaît immédiatement un succès considérable. Un an plus tard, en 1939, Superman est publié dans sa propre revue. Et en 1940, il est déjà adapté… à la radio. Il y aura plus de 2000 épisodes de Aventures de Superman à la radio de 1940 à 1951.