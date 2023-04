"Supereroi" de Paolo Genovese, petite anatomie des couples, les véritables super-héros d’aujourd’hui

Après la comédie dramatique italienne, place au dessin animé pour les plus petits, mais qui plaira aussi aux plus grands.

Superasticot, c’est le plus super des asticots. Le plus ondulant, le plus tortillant, le plus élancé et le plus musclé ! Super-héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Mais un jour, il est kidnappé par un terrible magicien. Se sentant quelque peu redevables, les animaux et insectes du jardin vont tout mettre en œuvre pour lui venir en aide…

Avec des airs de Wallace et Gromit, ce film n’est pourtant pas réalisé avec des personnages en pâte à modeler, c’est bel et bien un film d’animation en images de synthèse. C’est ce qui lui donne son charme sous ses aspects 2.0 ! Mais ce film, c’est aussi une belle réflexion écolo à entamer avec nos enfants, entre drôleries et super-pouvoirs. Ce film – et le livre dont il s’inspire – a été réalisé par Julia Donaldson et Axel Scheffler, connus et reconnus comme les créateurs de livres pour enfants les plus appréciés dans le monde comme "Le Gruffalo" ou "La Baleine et l’Escargote". C’est dire s’ils ont le sens de l’histoire pour les petits.