Supercoupe de Belgique : l’Antwerp se fait (très) peur mais dégoûte finalement Malines pour s'offrir un 3e trophée en 2023

Le triplé est entériné pour l’Antwerp ! Déjà vainqueur du championnat puis de la Coupe, le Great Old a parfaitement ponctué sa saison de rêve en s’offrant Malines au bout d’une Supercoupe tendue jusqu’au bout (1-1, 5-4 a.p). Un 3e trophée en 2023 qui aurait tout aussi bien pu filer entre les doigts des Anversois.

Parce que, supérieurs dans le jeu, ils ont fait preuve d’un étonnant manque de réalisme, peut-être teinté d’un peu de suffisance. Le plus dur, ils l’avaient fait, pourtant, dès le début de match, en plus, quand Michel-Ange Balikwisha a profité d’un travail monstrueux de Jelle Bataille pour décapsuler la rencontre (1-0, 9e)

Sur du velours, le Great Old a insisté. Beaucoup, même. Les tentatives se sont accumulées sur le but de Gaëtan Coucke. Mais le but du K.O n’est jamais tombé. La faute, on l’a dit, à un manque de réalisme criant mais aussi au gros match du portier malinois et à un zeste de malchance.

Toujours à portée de fusil d’une équipe de Malines bien heureuse d’être encore en vie dans cette rencontre, les Anversois l’ont finalement payé en fin de match quand le malheureux Ritchie De Laet a dévié un ballon dans son propre but (1-1, 79e).

La suite ? Quelques timides incartades de part et d’autre, une dernière frappe d’Arthur Vermeeren au bout du money-time et surtout… une séance de tirs au bout. Parce que oui, en Supercoupe, pas de prolongations au programme !

Là aussi, les Anversois se sont fait peur. Très peur, même. Parce que deux de leurs trois premiers tirs, ils les ont ratés (Vines et Van Den Bosch). Heureusement pour eux, les Malinois n’en ont pas profité, terrassés par l’enjeu. Coup sur coup, Vanlerberghe et Lauberbach, nouveau transfuge, se sont loupés eux aussi.

Avant que Dimitri Lavalée n’envoie son ultime tentative en tribunes, offrant ainsi le trophée à l’Antwerp. Ce fut plus long que prévu, plus douloureux, plus stressant mais, à la fin, c’est encore l’Antwerp qui gagne. Un match finalement un peu à l’image de la saison dernière, quand on y repense.