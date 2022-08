Supercoupe d'Europe : Eden Hazard dans les starting blocks

Retrouver subitement un Hazard titulaire dans le onze merengue relève de l'illusoire, mais tout porte à croire que l'entraîneur Carlo Ancelotti va beaucoup plus faire appel à ses services que lors d'une saison 2021-2022 où Eden Hazard, toutes compétitions confondues, n'aura disputé que 23 matchs (sur 56 possibles), totalisant à peine 903 minutes de jeu, 1 but et 2 assists...

Cet été, en effet, "Il Mister" a innové en testant le Diable Rouge au poste de (faux-) 9. Au-delà d'un rôle d'un doublure de Vinicius à gauche, le but est qu'Eden Hazard puisse également prétendre à la fonction de back up de Karim Benzema. En ne négligeant pas non plus le côté droit de l'attaque, même si avec Valverde, Rodrygo et Asensio, les places sont encore plus chères...

Alors, un avenir de faux 9, "à la Dries Mertens" pour le Brainois ? Philippe Albert n'y croit pas trop : "Eden est beaucoup plus productif quand il évolue un peu plus bas, et puis c'est facile pour Ancelotti de dire que c'est le remplaçant idéal de Benzema. Benzema, quand il est disponible, joue tous les matchs ! Donc, moi à la place d'Eden, je solliciterais plutôt une petite discussion avec mon entraîneur pour jouer dans ma position habituelle. Il est 3è ou 4è choix à ce niveau-là parce que le Real sort d'une saison absolument incroyable, tout le monde le sait. Mais Eden va devoir jouer aussi, car il fera partie du noyau, c'est normal. Mais il doit être dans le rythme, comme tous les joueurs professionnels...".

En attendant, Eden Hazard a pris part avec succès à la tournée américaine du Real. La première mi-temps contre Barcelone, la seconde face au Club America, puis une petite demi-heure contre la Juventus. Le Diables Rouge a pris part aux trois rencontres, a inscrit le pénalty du 2-1 contre le Club America (son premier but sous le maillot du Real depuis Elche le 20 janvier !) et signé quelques actions typiques, laissant espérer le début d'une renaissance. Même si, selon Philippe Albert : "On ne retrouvera jamais le Eden Hazard de sa période à Lille ou à Chelsea, parce que quand vous restez quasiment trois saisons sans jouer, vous pouvez avoir les plus grandes qualités au monde, il faut le rythme, il faut les matchs, et cela malheureusement Eden ne l'a pas eu au cours des 3 dernières saisons".

Quoi qu'il en soit, après 3 saisons de galère et un contrat qui s'achève en 2024, Eden Hazard espère enfin pouvoir mettre tout le monde d'accord à Madrid, dirigeants comme socios. A l'approche de la Coupe du Monde au Qatar, c'est aussi ce que chaque supporter belge peut lui souhaiter...