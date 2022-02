Superbowl : le hip-hop est-il devenu incontournable dans la plus célèbre mi-temps ?

On ne va pas vous raconter n’importe quoi : cela n’a pas toujours été le hip-hop qui a été mis en tête d’affiche pour ce moment de pure culture américaine. C’est même plutôt généralement la pop. Mais les plus grandes stars sont passées sur cette scène : Beyoncé, Shakira, Lady Gaga, Travis Scott, Madonna etc.

Et au fur et à mesure des années, le flow hip-hop a trouvé sa place dans ces castings prestigieux.

Le site américain billboard a d’ailleurs recensé les prestations hip-hop de la mi-temps du Superbowl à travers les années.

En fait, on constate qu’au cours des castings du plus gros concert annuel des Etats-Unis, les artistes hip-hop se sont toujours mêlés aux artistes pop. La plupart du temps, ils côtoyaient d’autres monstres de la scène. Déjà en 1998, Queen Latifah et les Boys II Men étaient aux côtés de The Temptations ou encore de Martha Reeves.

On note aussi des affiches comme celle de 2012, où on assiste notamment à la rencontre entre Madonna et Nicki Minaj.