Superbiker de Mettet : 35e anniversaire ce week-end pour ce fleuron du Sport Moto belge !

Georges Jobé (5 fois champion du monde de motocross) sera le premier vainqueur. La formule séduit immédiatement le public belge. Les stars des différentes disciplines sont derrière la grille de départ dans un contexte détendu puisqu’aucun championnat n’est en jeu. Les courses sont très disputées sur un format de qualifications avec en point d’orgue une Grande Finale ! L’année suivante, c’est l’enduriste français Laurent Pidoux qui s’imposera. La France qui a suivi un mouvement avec un championnat "Supermotard". Et puis ce sera la star américaine du Supercross Broc Glover qui montera sur la plus haute marche du podium. Glover qui fut un des pionniers du Superbikers de Carlsbad. Dès 1990 et la première des 5 victoires de Stéphane Chambon, ce sont essentiellement des spécialistes du Supermotard (qui deviendra Supermoto et discipline mondiale plus tard) qui vont inscrire leur nom au prestigieux palmarès de Mettet. Seuls les motocrossmen Billy Liles, Thierry Godfroid, Eric Delannoy et Eddy Seel briseront cette hégémonie, même si les trois derniers poursuivront brillamment leur carrière en Supermotard. Eddy Seel deviendra même champion du monde de Supermoto. Une couronne qu’il n’aurait jamais portée si le Superbiker de Mettet n’avait pas existé !